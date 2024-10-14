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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:35
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, asayiş uygulamasında üst aramasında sentetik uyuşturucu ile hassas terazi bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının ifadesi doğrultusunda Vezirhan beldesinde de uyuşturucu aldığını iddia ettiği 1 şüpheli daha yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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