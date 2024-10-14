Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, asayiş uygulamasında üst aramasında sentetik uyuşturucu ile hassas terazi bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının ifadesi doğrultusunda Vezirhan beldesinde de uyuşturucu aldığını iddia ettiği 1 şüpheli daha yakalandı.

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