Bozüyük'te gümrük kaçağı 227 bin 460 adet makaron ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çoğunluğu dolu halde gümrük kaçağı 227 bin 460 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çoğunluğu dolu halde gümrük kaçağı 227 bin 460 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin Bozüyük'e araçla gümrük kaçağı dolu ve boş makaron getireceğini tespit etti.
Araçta yapılan aramada 207 bin 460'sı dolu, 20 bini boş olmak üzere toplam 227 bin 460 adet makaron bulunarak muhafazaya alındı.
Zanlı hakkında ilgili kanun gereği yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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