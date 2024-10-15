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        Bozüyük'te gümrük kaçağı 227 bin 460 adet makaron ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çoğunluğu dolu halde gümrük kaçağı 227 bin 460 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:35 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:06
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        Bozüyük'te gümrük kaçağı 227 bin 460 adet makaron ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çoğunluğu dolu halde gümrük kaçağı 227 bin 460 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin Bozüyük'e araçla gümrük kaçağı dolu ve boş makaron getireceğini tespit etti.

        Araçta yapılan aramada 207 bin 460'sı dolu, 20 bini boş olmak üzere toplam 227 bin 460 adet makaron bulunarak muhafazaya alındı.

        Zanlı hakkında ilgili kanun gereği yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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