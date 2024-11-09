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        Bilecik'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde çıkan yangında iki ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 23:29 Güncelleme: 09.11.2024 - 23:29
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        Bilecik'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
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        Bilecik'in İnhisar ilçesinde çıkan yangında iki ev zarar gördü.

        İlçeye bağlı Harmanköy'de akşam saatlerinde Muharrem Kalay'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Kalay ve eşi evden çıktı.

        Kısa sürede evi tamamen saran yangın daha sonra bitişiğinde bulunan Mehmet Bıçak'a ait beton eve sıçradı.

        Muhtar Metin Doruk'un ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yanı sıra köylülerin de müdahale ettiği yangın bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında iki ev zarar gördü.

        Muhtar Doruk, AA muhabirine, köyde cep telefonunun çekmemesi nedeniyle yetkililere ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Çok şükür, herhangi bir yaralımız yok. Ekiplerin ve köylülerimizin yardımıyla yangını, diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldık. Eğer diğer evlere sıçrasaydı, büyük bir yangın olacaktı. Köyümüzde bir tabiat parkı bulunuyor. İnsanlar buraya hafta sonları geliyor ve iletişim sorunu yaşadıklarını söylüyorlar. Yetkililerden buraya bir baz istasyonu kurulmasını istiyoruz. İletişimi daha erken kurabilseydik, yangına daha erken müdahale edebilirdik." diye konuştu.

        Vali Şefik Aygöl, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı köyde incelemelerde bulunarak yangından etkilenen ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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