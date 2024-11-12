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        Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'te fidan dikimi etkinliğine katıldı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesindeki Şehitler Ormanı'nda "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:49
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        Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'te fidan dikimi etkinliğine katıldı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesindeki Şehitler Ormanı'nda "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Vali Aygöl, şehit yakınları ve gazilerle fidan dikti.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, şehitlerin aziz hatırasının vatan toprağına birer fidan gibi kök salarak geleceğe nefes olmaya devam edeceğini belirtti.

        Her bir fidanın Türkiye için canını feda eden kahramanların hatırasını yaşatacağını ifade eden Aygöl, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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