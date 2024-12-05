CHP Genel Başkanı Özel, Bilecik Mülakatı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinliğine katıldı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Aralık 1920'deki Bilecik Mülakatı'na ilişkin, "Bilecik mutabakatı psikolojik üstünlüğün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geçtiği ve artık bütün Türkiye'nin 'Tamam bu iş oluyor. Bak, İstanbul Hükümeti bile geldi, Mustafa Kemal'e katıldı' dediği ve bundan sonra Milli Mücadele'nin tek elden, tek sesle tek yürek olarak yürütülmeye başlandığı sürecin başlangıç anıdır." ifadesini kullandı.

Özel, Bilecik Mülakatı'nın Milli Mücadele'de Sevr Antlaşması'nın Atatürk'e ve millete kabul ettirilmeye çalışıldığı dönemde gerçekleştiğini anlattı.

Anadolu'da Milli Mücadele'yi yürütenlerin işgalcilere karşı mevziler kazandığını, bu dayatmayı reddettiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Tarihi Bilecik Tren Garı'nda o tarihte buluşma gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal Paşa, aslında o gün için bakıldığında sanki bir mülakat içindeydi. Küçük bir görüşme yaptı gibi görünüyor ama bütün dünyaya dev bir mesaj verdi. O yüzden Bilecik'in önemi bambaşkadır. O günlerin o küçücük kentinin Milli Mücadele'deki önemi bambaşkadır. Buradan bütün dünyaya 'Sevr diye bir şey yok ve biz Milli Mücadele'ye devam ediyoruz, Sevr'i yırtıp attık ve bu ülkeyi özgürleştirene kadar mücadele edeceğiz' ve sonra aslında daha zaman var ona ama Lozan'ı onlara kabul ettireceğini buradan ilan ediyor. Bunu yaparken de işbirlikçileri önce fikriyle durduruyor, daha sonra fiziken. Hatta bazıları şöyle diyordu; 'Kabul etmezse Mustafa Kemal'i alın İstanbul'a götürün derdest edin.' Bu niyetle burada olanları alıp kendi treniyle Ankara'ya götürüyor ve onları ikna ediyor. Hatta sembolik maaşlara bağlıyor ve onlara Milli Mücadele'yi Ankara'dan desteklediklerine ilişkin açıklamasını kendi kurduğu Anadolu Ajansıyla bütün Anadolu'ya ve bütün dünyaya duyuruyor. Bilecik mutabakatı psikolojik üstünlüğün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geçtiği ve artık bütün Türkiye'nin 'Tamam bu iş oluyor. Bak, İstanbul Hükümeti bile geldi, Mustafa Kemal'e katıldı' dediği ve bundan sonra Milli Mücadele'nin tek elden, tek sesle tek yürek olarak yürütülmeye başlandığı sürecin başlangıç anıdır. Onun ilan noktasındayız. Buradan hem ülkemizin kurucusu hem partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle, rahmetle anıyoruz. Bütün arkadaşlarını, cumhuriyetin tüm kurucu kadrolarını, tüm kurtarıcılarımızı ve kurucularımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. İyi ki Bilecik'teyiz. İyi ki Bilecik, Mustafa Kemal'in kenti. İyi ki Bilecik bir cumhuriyet kenti olarak var olmaya ve yönetilmeye devam ediyor."