Pazaryeri Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, yılın ilk toplantısına katılan meclis üyelerine teşekkür etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen 2025 yılının ilk meclis toplantısında Denetim Komisyonu seçimi, 2024 yılı belediye meclisinin tatil ayının belirlenmesi, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmi zamanlı avukat çalıştırılması ve ücretinin görüşülmesi, vatandaşların dilekçelerinin görüşülmesi, yüzme havuzunun tahsisinin 1 yıl uzatılması, taksi durakları ve toplu taşıma yönetmeliğinin 12'nci madde değişikliği, ekonomik ömrünü tamamlamış 2 kepçenin satışı gibi konular ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.

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