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        Pazaryeri Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

        Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesinin 2025 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda 11 gündem maddesini karara bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:28 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:29
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        Pazaryeri Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
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        Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesinin 2025 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda 11 gündem maddesini karara bağladı.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen 2025 yılının ilk meclis toplantısında Denetim Komisyonu seçimi, 2024 yılı belediye meclisinin tatil ayının belirlenmesi, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmi zamanlı avukat çalıştırılması ve ücretinin görüşülmesi, vatandaşların dilekçelerinin görüşülmesi, yüzme havuzunun tahsisinin 1 yıl uzatılması, taksi durakları ve toplu taşıma yönetmeliğinin 12'nci madde değişikliği, ekonomik ömrünü tamamlamış 2 kepçenin satışı gibi konular ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.

        Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, yılın ilk toplantısına katılan meclis üyelerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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