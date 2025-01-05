1. İnönü Zaferi'nin 104. yılında Metristepe'ye yürüdüler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 1. İnönü Zaferi'nin 104. yılı etkinlikleri kapsamında "17. Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi ve AKUT Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle organize edilen yürüyüş çerçevesinde yaklaşık 1500 kişi, Nanedere mevkisinde bir araya geldi. Bilgilendirmede bulunulması ve ısınma hareketlerinin ardından yola çıkan grup, 8 kilometrelik zorlu mesafeyi 2,5 saatte katederek Metristepe'ye ulaştı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile Çanakkale, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir ve İzmir AKUT ekipleriyle doğa sporları ve dağcılık kulüpleri üyelerinin aralarında olduğu gruba, belediye tarafından sıcak çorba, çay ve su ikram edildi.

Törende konuşan Kaymakam Öztürk, 1. İnönü ve 2. İnönü Savaşları ile tüm şehitlerin anısına yürüyüşte birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.