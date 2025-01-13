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        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Bilecik'te, kent merkezinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:05
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        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Bilecik'te, kent merkezinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        M.C. (37) yönetimindeki 11 TF 876 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi-1 Sokağı'ndan Ertuğrul Gazi Caddesi'ne dönerken motor bölümünden aniden alev aldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

        Olay nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, yanan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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