Bilecik'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Programa, Vali Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra İl Müftüsü Ahmet Dilek ile depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

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