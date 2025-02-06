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        Bilecik'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:46 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:17
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        Bilecik'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
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        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için program düzenlendi.

        Depremlerde yaşamını yitirenler için Şerifpaşa Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Daha sonra İl Müftüsü Ahmet Dilek ile depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Cami çıkışında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, programa katılanlara lokum ikram etti.

        Programa, Vali Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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