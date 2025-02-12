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        Bilecik Belediyesi "Anne taksi" uygulamasını başlattı

        Bilecik Belediyesince, anne adaylarının doğum ve sonrasındaki 6 aylık süreçte ücretsiz yararlanabilecekleri "Anne taksi" uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:40
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        Bilecik Belediyesi "Anne taksi" uygulamasını başlattı
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        Bilecik Belediyesince, anne adaylarının doğum ve sonrasındaki 6 aylık süreçte ücretsiz yararlanabilecekleri "Anne taksi" uygulaması başlatıldı.

        Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, anne adaylarının hizmetten en iyi şekilde faydalanabileceğini söyledi.

        Örnek bir hizmeti vatandaşlarla buluşturmanın duyduğu memnuniyeti dile getiren Subaşı, şunları kaydetti:

        "Bir annenin en kıymetli yolculuğu evladını dünyaya getirme yolculuğudur. Biz de anne adaylarının yanlarında olmak, onların kaygılarını en aza indirmek istiyoruz. Kadınların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve güvenli erişimini sağlamak için 'Anne taksi' uygulaması acil durumlarda hemen annelerimizin yanlarında olacak. Rutin kontrollerde ise randevu sistemiyle hizmet verecek. Çiçeği burnunda annelerimiz doğum yaptıklarında taksimizi arayarak bizlerden hizmet alabileceklerdir. Sevgili anne adayları, bu uygulamayla sizlere sadece bir telefon mesafesinde olacağız."

        Subaşı, uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşların randevu alabileceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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