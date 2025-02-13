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        Bilecik Valisi Aygöl'den anaokulu ve tır parkı çalışmalarını inceledi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaatında ve tır parkı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:18
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        Bilecik Valisi Aygöl'den anaokulu ve tır parkı çalışmalarını inceledi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaatında ve tır parkı çalışmalarını inceledi.

        Vali Aygöl, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve ilgili birim müdürleri ile birlikte özel gereksinimli çocukların en iyi eğitimi alabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

        İlgililerden bilgi alan Aygöl, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

        "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için modern ve donanımlı bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefleyen okul, tamamlandığında bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına yürütülen projeler büyük önem taşımaktadır. Özel gereksinimli çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için desteklerimiz devam edecektir. Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu, eğitim olanakları ve özel gereksinimli çocuklara uygun fiziki yapısıyla, onların gelişimini en iyi şekilde desteklemeyi amaçlıyor."

        Gülümbe köyünde yapımı devam eden tır parkında da altyapı çalışmalarını inceleyen Aygöl, kentte ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafiği daha düzenli hale getirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını aktararak, ağır tonajlı araçların güvenli ve düzenli bir şekilde park edebilmesi için projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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