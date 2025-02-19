Bilecik'te kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen Fatma Ç. (49), yaşadığı Kozpınar köyü yakınlarında kayboldu.
Kızına cep telefonundan ulaşamayan anne Hilmiye Ç. (72), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
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