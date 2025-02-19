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        Bilecik'te kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:22 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:28
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        Bilecik'te kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen Fatma Ç. (49), yaşadığı Kozpınar köyü yakınlarında kayboldu.

        Kızına cep telefonundan ulaşamayan anne Hilmiye Ç. (72), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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