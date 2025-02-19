Bilecik'te kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen Fatma Ç. (49), yaşadığı Kozpınar köyü yakınlarında kayboldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

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