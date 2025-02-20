BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında lisansüstü eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Uygulamalı Bilimler Fakültesince protokol kapsamında ilgili sektörlerde çalışan personelin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Protokolün, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Bozüyük TSO Başkanı Veli Çelik tarafından imzalandığı belirtilen açıklamada şunları kaydedildi:

"Bozüyük TSO'ya bağlı iş yerlerinde çalışan lisans mezunu personelin mesleki ve akademik yeterliliklerini artırmayı amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, belirlenen yüksek lisans programları için ek kontenjan ayırarak ilgili personelin kariyer gelişimine destek sağlayacak. Protokol ile bankacılık ve finans, enerji yönetimi, iktisat, işletme-yönetim ve organizasyon, iş sağlığı ve güvenliği, maliye, manevi danışmanlık ve rehberlik, muhasebe ve denetim, sağlık ile siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi tezsiz yüksek lisans programlarında kontenjanlar ayrılacak."