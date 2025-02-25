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        Bilecik'te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar oluştu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:17
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        Bilecik'te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar oluştu
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar meydana geldi.

        İnönü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden ve alkollü olduğu belirlenen S.Ç. yönetimindeki 11 ACE 421 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak yol kenarındaki markete çarptı.

        Çarpışma sonucu camları kırılan marketteki ürünlerin bir kısmı dışarı saçıldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü S.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle kaldırılması ve cam parçaları ile ürünlerin toplanmasıyla normale döndü.

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