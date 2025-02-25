Bilecik'te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar oluştu

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle kaldırılması ve cam parçaları ile ürünlerin toplanmasıyla normale döndü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü S.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnönü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden ve alkollü olduğu belirlenen S.Ç. yönetimindeki 11 ACE 421 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak yol kenarındaki markete çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.