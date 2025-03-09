Bilecik Belediyesi ramazan ayına özel etkinlikler düzenliyor
Bilecik Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla geleneksel etkinlikler düzenleniyor.
Bilecik Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla geleneksel etkinlikler düzenleniyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sanat Sokağı'nda geleneksel oyunlarla çocuklar ve aileler eğlenceli vakit geçiriyor.
Etkinliklerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtilen açıklamada, "Ramazan şenliklerinde, çizgi film kahramanları ve maskotlar çocukları eğlendiriyor. Bunun yanında orta oyunu, meddah, illüzyon ve sihirbaz gösterileri de çocuklarla buluşuyor." ifadesine yer verildi.
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