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        Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:40
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        Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için başvuruların 9 Nisan 2025'te sona ereceğini söyledi.

        Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri, kırsal kalkınma desteklemelerinin kapsamı, nasıl başvuru yapılacağı, uygun başvuru şartları gibi konularda bilgilendirme yaptı, üreticilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

        Program kapsamında yeni tesislerin yapımı, yatırımların tamamlanması, mevcut tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyonu, ahır, ağıl yapımı, barınak amaçlı çadır alımı, sera, arıcılık, tarım aletleri gibi projelere yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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