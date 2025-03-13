Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te köylüler 27 yıldır sırayla kurdukları iftar sofralarında buluşuyor

        İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü nüfusuna kayıtlı vatandaşlar, 27 yıldır ramazan ayında adeta birbirleriyle yarıştıkları iftar sofralarını kurmak için sıraya giriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:21 Güncelleme: 13.03.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te köylüler 27 yıldır sırayla kurdukları iftar sofralarında buluşuyor
        ABONE OL

        İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü nüfusuna kayıtlı vatandaşlar, 27 yıldır ramazan ayında adeta birbirleriyle yarıştıkları iftar sofralarını kurmak için sıraya giriyor.

        Ağırlıklı olarak Yörüklerin yaşadığı, 144 nüfuslu köyde iftar vermek isteyenler, 1998'den bu yana bireysel ya da gruplar halinde ramazan öncesi muhtarlığa başvuruyor ve doğum tarihleri ile askerlik dönemlerine göre sıraya alınıyor.

        Bilecik ve çevre illerde yaşayan Küçükelmalı köyü nüfusuna kayıtlı hayırseverler, aldıkları malzemeleri köydeki 2 aşçıya teslim ediyor. Hazırlanan yemekler, 27 yıldır her ramazan köy meydanı ile kahvehanede kurulan sofralarda sunuluyor.

        Yoğun talep gören uygulamayla köylüler, iftar sofralarının etrafında dayanışma ve kaynaşma imkanı buluyor.

        Küçükelmalı Köyü Muhtarı Halil Ak, AA muhabirine, bu geleneği gelecek nesillere de aktarmak istediklerini söyledi.

        Sofralarının herkese açık olduğunu belirten Ak, şöyle devam etti:

        "İftar vermek için köylülerimiz adeta birbirleriyle yarışıyor. Sırası gelmeyenler gönül koyuyor. Herkesin iftar sevabından yararlanabilmesi için 4-5 aileyi bir araya getiriyoruz. Doğum tarihlerine göre de iftar yemeğini karşılıyorlar. Bu şekilde herkes nasiplenmiş oluyor. Bu yıl sırası gelmeyenler 2026'nın ramazan ayı için şimdiden sıra istiyor."

        - "İnşallah bu gelenek sürüp gidecek"

        Ak, İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi civar illerde yaşayan Küçükelmalıların da uygulamaya dahil olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Böylece köydeki yaşlıların da ziyaret edildiğini söyleyen Ak, "Evden çıkamayacak durumda olanların yemeklerini de evlerine götürüyoruz. Bu güzelliği yaşamaları için tüm dostlarımızı köyümüze davet ediyoruz." dedi.

        Köylülerden Yaşar Rehber de 25 kişi bir araya gelerek 2 gün iftar verdiklerini dile getirdi.

        Gruplarının 1960 ve 1961 doğumlulardan oluştuğunu kaydeden Rehber, "Çevre illerden iftar veren hemşehrilerimiz, daha sonra yaşadıkları illere dönüyor. Gençlerimiz bu uygulama dolayısıyla çok heyecanlı. İnşallah bu gelenek sürüp gidecek." diye konuştu.

        Bursa'dan köyüne iftar vermek için gelen Nedim Efe de geleneğin önce kahvehanede başladığını, daha sonra köy meydanına taşındığını söyledi.

        Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine işaret eden Efe, ellerinden geldiğince geleneklerini sürdürmek istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Pazaryeri ilçesinde "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" bilgilendirme topla...
        Pazaryeri ilçesinde "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" bilgilendirme topla...
        Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı...
        Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı...
        Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Bilecik'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkin...
        Bilecik'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkin...
        Pazaryeri'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü pr...
        Pazaryeri'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü pr...
        Bilecik'te kaçak tütün ve parfüm operasyonu
        Bilecik'te kaçak tütün ve parfüm operasyonu