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        Pazaryeri'nde gebe okulu ilk mezunlarını verdi

        Bilecik'in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesinin gebe okulunda eğitim gören kadınlar, sertifikalarını aldılar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:41 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:42
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        Pazaryeri'nde gebe okulu ilk mezunlarını verdi
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        Bilecik'in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesinin gebe okulunda eğitim gören kadınlar, sertifikalarını aldılar.

        Pazaryeri Devlet Hastanesinde 6 hafta süren gebe eğitim sınıfına gelen anne adayları normal doğum bebek bakımı, anne sütünün önemi, gebelikte beslenme ve diş sağlığı gibi konularda eğitim aldı.

        Eğitime katılan kadınlara sertifikaları verildi.

        Eğitim hemşiresi Fatma Meltem Özkarlı, yaptığı açıklamada, eğitimlerin çok yararlı olduğunu daha fazla katılım beklediklerini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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