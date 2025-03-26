Pazaryeri'nde gebe okulu ilk mezunlarını verdi

Eğitim hemşiresi Fatma Meltem Özkarlı, yaptığı açıklamada, eğitimlerin çok yararlı olduğunu daha fazla katılım beklediklerini bildirdi.

Pazaryeri Devlet Hastanesinde 6 hafta süren gebe eğitim sınıfına gelen anne adayları normal doğum bebek bakımı, anne sütünün önemi, gebelikte beslenme ve diş sağlığı gibi konularda eğitim aldı.

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