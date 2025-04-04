Bilecik'te kocasını boynundan yaralayan kadın yakalandı
Bilecik'te, kocasını boynundan bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Bilecik'te, kocasını boynundan bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Kayıboyu Mahallesi'nde yaşayan Reşit A. ile eşi H.A. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, eşi Reşit A'yı bıçakla boynundan yaraladı.
Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Reşit A. sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis tarafından yakalanan H.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.