Bilecik'te geri manevra yapan kamyonun çarptığı işçi öldü
Bilecik'te, kamyonun geri manevra sırasında çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Bilecik'te, kamyonun geri manevra sırasında çarptığı işçi hayatını kaybetti.
C.G. (40) idaresindeki 06 JTG 72 plakalı taşeron firmaya ait kamyon, Bilecik-Bozüyük kara yolunun 20. kilometresinde sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada emniyet şeridinde temizlik çalışması yapan işçi M.S'ye (57) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan M.S, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi, burada hayatını kaybetti.
Sürücü, C.G, gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.