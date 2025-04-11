Bilecik'te otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ahmet K. yönetimindeki 11 DE 828 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun 16. kilometresi Kızılcapınar köyü kavşağında, Doğuş E. yönetimindeki 06 ETZ 396 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, karşı şeride savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Necdet Kıvanç, sağlık ekiplerince Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ahmet K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kıvanç'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
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