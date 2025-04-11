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        Bilecik'te otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:06
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        Bilecik'te otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ahmet K. yönetimindeki 11 DE 828 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun 16. kilometresi Kızılcapınar köyü kavşağında, Doğuş E. yönetimindeki 06 ETZ 396 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, karşı şeride savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Necdet Kıvanç, sağlık ekiplerince Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Ahmet K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kıvanç'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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