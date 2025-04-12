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        Bilecik YEDAM, 4 yılda 2 binden fazla kişiye hizmet verdi

        ATAHAN GEZER - Bilecik'te 2021'de kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM), 4 yılda 2 bin 73 kişiye danışmanlık hizmeti sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:03
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        Bilecik YEDAM, 4 yılda 2 binden fazla kişiye hizmet verdi
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        ATAHAN GEZER - Bilecik'te 2021'de kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM), 4 yılda 2 bin 73 kişiye danışmanlık hizmeti sunuldu.

        Kent merkezindeki Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 4 yıl önce faaliyete geçirilen, bünyesinde 5 personelin yer aldığı kurum, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıklarına yönelik ücretsiz hizmet veriyor.

        "Mahremiyet" esasıyla danışanların bilgilerinin hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmadığı merkezde, başvuranların kişilik özellikleri sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarca saptanıp bağımlılık dereceleri değerlendiriliyor.

        Atölye çalışmaları da yapılan kurumda danışanlar, bu sayede sosyalleşme ve dayanışma imkanı buluyor.

        Kurulduğu günden bu yana 2 bin 73 kişiye hizmet verilen merkez, hafta içinde 08.30-17.00 saatleri arasında, cumartesileri ise öğlene kadar danışanlarını ağırlıyor.

        Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, AA muhabirine, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak kentte 2019'dan beri faaliyette bulunduklarını söyledi.

        Bu kapsamda iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda eğitimler verdiklerini anlatan Tekelioğlu, "Bu yıl İçişleri Bakanlığımızla Yeşilayın 'Bağımsızlık Seferberliği' başlatıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bu seferberliği, Bilecik'te de Sayın Valimizin önderliğinde devam ettiriyoruz." diye konuştu.

        - Tedavi sürecinde bağımlılığın nedenleri araştırılıyor

        Merkezde görevli psikolog Hande Uzmay Gündüz de Yeşilayın 2015'te YEDAM'ları hayata geçirdiğini belirtti.

        Alanlarında uzman personelle çalıştıklarını vurgulayan Gündüz, "Türkiye ve KKTC'de 107 YEDAM bulunuyor. Başvurmak isteyenler Türkiye'nin her yerinden, 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden bizlere ulaşabilirler. Biz de Bilecik YEDAM olarak, 2021'den bu zamana 2 bin 73 kişiyle görüşme gerçekleştirdik." dedi.

        Gündüz, tedavi sürecinde bağımlılığın altında yatan nedenler, eşlik eden ruhsal problemler ve başa çıkma stratejileri üzerine yoğunlaşıldığını dile getirdi.

        Başvuranların aileleriyle de görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Gündüz, "Bağımlılık her ne kadar bireysel bir süreç gibi gözükse de aileleri de oldukça etkileyen bir durumdur. Bu sebeple biz de ailelerle düzenli görüşerek bağımlılığa yaklaşım konusunda bilgilenmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

        Merkezdeki atölye çalışmalarına değinen sosyal hizmet uzmanı Feyza Acarer ise atölyelerin bir nevi "ayaktan rehabilitasyon" niteliği taşıdığını aktardı.

        Buralarda danışanların sosyal uyumları ile iş becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Acarer, atölye konularının katılımcıların ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda belirlendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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