Bilecik'te 26 kamu yatırımı tamamlandı

Bilecik'te, 2025'te hayata geçirilmesi planlanan 215 kamu yatırımının 26'sının tamamlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisinde Vali Şefik Aygöl başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2025 Yılı Nisan Ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kent genelinde sürdürülen kamu yatırımları ele alındı.

Yıl boyu yürütülmesi planlanan ve 26'sı tamamlanan 215 projenin değerlendirildiği toplantıda, söz konusu yatırımların toplam maliyetinin 8,5 milyar lira olduğu açıklandı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, birlik beraberlik içinde, daha güçlü bir Bilecik için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kentteki kamu yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Aygöl, "İlimizde 2025 yılında 215 proje uygulanmaktadır. Dönem sonu itibarıyla bu projelerden 26'sı bitirilmiştir. 90'ında çalışmalar devam ediyor, 43'ü ihale aşamasında, 56'sına ise henüz başlanmamıştır." ifadesini kullandı.