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        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 3 otomobil ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:21
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        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 3 otomobil ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 26 HS 721 plakalı tır, Karaköy Kavşağı yakınlarında Hasan B. idaresindeki 11 DE 960 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürüklenmeye başlayan Hasan B'nin otomobili, yolun Bozüyük istikametinde ilerleyen ve sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 11 DF 961 ile 06 AE 7692 plakalı otomobillere vurarak durdu.

        Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye tarafından araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan Hasan B, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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