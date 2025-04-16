Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenmeye başlayan Hasan B'nin otomobili, yolun Bozüyük istikametinde ilerleyen ve sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 11 DF 961 ile 06 AE 7692 plakalı otomobillere vurarak durdu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 26 HS 721 plakalı tır, Karaköy Kavşağı yakınlarında Hasan B. idaresindeki 11 DE 960 plakalı otomobille çarpıştı.

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