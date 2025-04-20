Bilecik'te tırın tur otobüsüne arkadan çarptığı kazada 13 kişi yaralandı

Kazada, tur otobüsünde aralarında öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi ile tır sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

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