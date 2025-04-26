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        Bilecik Valisi Aygöl'den İnhisar ilçesine ziyaret

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:55
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        Bilecik Valisi Aygöl'den İnhisar ilçesine ziyaret
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Vali Aygöl, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, Belediye Başkanı Nihal Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İnhisar İlkokul'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri izleyen Vali Aygöl ve beraberindekiler 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında 57 yıllık Rabiye ve Veysi Çifti'yi ziyaret etti.

        Ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, uzun soluklu evliliklerin özellikle genç nesiller için rehber niteliğinde olduğunu söyledi.

        Valimiz Sayın Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Hanımefendi, İnhisar ilçesindeki programları kapsamında NARiNHiSAR Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kadın girişimcilerle bir araya gelen Aygöl çifti, kooperatifin yürüttüğü çalışmalar, üretim süreçleri ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

        7 kadının girişimiyle kurulan Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde incelemelerde bulunan Aygöl, "Kadınların üretime katılımının hem bölge ekonomisine hem de sosyal hayata büyük katkı sunmaktadır. Kooperatif üyelerimizin emek ve özveriyle ortaya koyduğu işleri takdirle karşılıyorum." ifadesinde bulundu.

        Yapımı devam eden İnhisar TOKİ Konutları şantiyesinde de incelemelerde bulunan Aygöl, 79 konut, ticaret merkezi, cami ile altyapı ve çevre düzenlemesini kapsayan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        DSİ yetkilileri ile birlikte yapımı devam eden Samrı Barajı'nda da incelemede bulunan Aygöl, "Bölge tarımı için büyük önem taşıyan Samrı Barajı 2025 yılı itibarıyla 2 bin 770 dekar tarım arazisini sulayacak. Baraj, bin 442 milyon metreküp su kapasitesiyle İnhisar'a can suyu olacak. Tarımın desteklenmesi ve suyun verimli kullanılması adına yürütülen çalışmalar önemli. Baraj hem tarımsal üretimi artıracak hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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