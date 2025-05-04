Bilecik'te polis yolda kalan bir kişinin aracına akü takviyesi yaptı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan bir vatandaşın aracına akü takviyesi yaptı.

Atatürk Bulvarı'nda bir aracın arıza yaptığı ihbarını alan şehir içi trafik ekipleri, sorunun aracın aküsünden kaynaklandığını tespit etti.

Ekipler, polis otosunu arızalanan araca yaklaştırarak kendi ekip aracından akü takviyesi yaptı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aracın yeniden çalışmasını ve trafik akışının aksamadan devam etmesini sağlayan personeline teşekkür ederek, "Trafik polislerimiz, sadece kuralları denetleyen değil aynı zamanda vatandaşlarımızın her an yanında olan birer destek unsurudur." ifadelerini kullandı.