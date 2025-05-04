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        Bilecik'te polis yolda kalan bir kişinin aracına akü takviyesi yaptı

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan bir vatandaşın aracına akü takviyesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 23:59 Güncelleme: 04.05.2025 - 23:59
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        Bilecik'te polis yolda kalan bir kişinin aracına akü takviyesi yaptı
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        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan bir vatandaşın aracına akü takviyesi yaptı.

        Atatürk Bulvarı'nda bir aracın arıza yaptığı ihbarını alan şehir içi trafik ekipleri, sorunun aracın aküsünden kaynaklandığını tespit etti.

        • Ekipler, polis otosunu arızalanan araca yaklaştırarak kendi ekip aracından akü takviyesi yaptı.

        İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aracın yeniden çalışmasını ve trafik akışının aksamadan devam etmesini sağlayan personeline teşekkür ederek, "Trafik polislerimiz, sadece kuralları denetleyen değil aynı zamanda vatandaşlarımızın her an yanında olan birer destek unsurudur." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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