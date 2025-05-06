Bilecik'te Kırklar Tepesi'nde Hıdırellez geleneği yaşatıldı

Bilecik'te Hıdırellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi'nde şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, her yıl Hıdırellez sabahının erken saatlerinde kentin dört bir yanından gelerek "yatır" olduğuna inanılan Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi olarak bilinen Erenler Sokak'ta buluşuyor.

Buradaki Kırklar Camisi'nde sabah namazının ardından şükür namazı kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Daha sonra bölge halkı, dileklerine göre gül ağacının dibine para gömüyor, tebeşirle ev veya beşik resmi çiziyor.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AA muhabirine, uzun yıllardır devam eden geleneğe ortak olmak istediklerini belirterek, "Huzur ve bereket diledik. Ailemiz için sağlık diledik. Belediyemiz için bol rızık, güzel ve hayırlı işler nasip olmasını diledim." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik Arıkan da Hıdırellez gününün, doğayla kurulan bağın ve kadim halk inançlarının bir tezahürü olarak çeşitli ritüellerle yaşatıldığını kaydetti.

Arıkan, şunları söyledi: "Dilekler tutulur, ateşler üzerinden atlanır. Özellikle niyet edilen dileklerin hızır tarafından duyulacağına ve gerçekleşeceğine inanılır. Bu yönüyle Hıdırellez, hem toplumsal birlikteliği güçlendiren hem de bireysel umutları tazeleyen önemli bir kültürel mirastır. Bilecik'te Hıdırellez, hem şehir merkezinde hem de köylerde geleneksel motiflerle zenginleşmiş bir şekilde kutlanmaktadır. Kırklar Tepesi, Bilecik'te Hıdırellez'in sadece bir bahar şenliği değil, aynı zamanda kadim inançlarla beslenen manevi bir arınma ve yenilenme günü olarak yaşatılmasında önemli bir yere sahiptir." Hıdırellez etkinliğine katılanlardan 67 yaşındaki Bilge Subaşı da her yıl Hıdırellez günü Kırklar Tepesine geldiğini vurgulayarak, "6 Mayıs sabahı her yıl gelirim. Namazımı kılıp, dua ederim. Dileklerde bulunuyoruz, dileğimizin kabul olmasını istiyoruz." diye konuştu. İstanbul'dan komşularıyla gelen 64 yaşındaki Sevgi Yangın ise "Burayı biliyordum ama İstanbul'da yaşadığımız için gelemiyordum. Geldik, dua ettik. İnşallah dualarımız kabul olur." ifadelerini kullandı.