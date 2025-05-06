Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Ercan Ö. idaresindeki 16 UK 538 plakalı traktör, Arpadere köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş makinesi yardımıyla traktörün altından yaralı olarak çıkartılan Ercan Ö. sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.