Özel gereksinimli bireyler, hayallerindeki mesleği tiyatro sahnesinde sergiledi

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğince (BİEYDER), Engelliler Haftası dolayısıyla hazırlanan "Röportaj" adlı tiyatro oyununda özel gereksinimli bireyler "Hayallerindeki mesleği" sahnede sergiledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, BİEYDER ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle açılan tiyatro kursuna katılan 15 özel gereksinimli birey, yaklaşık 1 ay süren çalışma sonucu "Röportaj" adlı oyunu hazırladı. "Engelleri değil, hayalleri konuşalım" sloganıyla hazırlanan tiyatro oyununda, özel gereksinimli bireyler sahnede farkındalık oluşturdu.

Dernek Başkanı Esra Geçim, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinlikleri yaptıklarını, bu yıl da tiyatro oyunu sergilemeye karar verdiklerini söyledi.

Üyelerin, hayallerindeki mesleği oynamak istediklerini aktaran Geçim, "Her bireyimizin kendi hayali var. Aslında bir rol oynamıyorlar, kendi hayallerini anlatıyorlar." dedi.

Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Ayşe Yurttaş da engelli bireylerle tanışma ve çalışma sürecini anlatarak, "Rol almaları için bir süre vakit geçirdik. Onların mutluluğunu gördüğüm an doğru yolda olduğumuzu anladım. İyi ki varlar." diye konuştu.