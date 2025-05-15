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        Bilecik'te "Aile Yılı" kapsamında yürüyüş düzenlendi

        Bilecik'te, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:11
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        Bilecik'te "Aile Yılı" kapsamında yürüyüş düzenlendi
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        Bilecik'te, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Aile ile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Tevfikbey Caddesi'nde bir araya gelen Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Türkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin önemine dikkati çekti.

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