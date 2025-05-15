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        Bilecik'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:08
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        Bilecik'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Kurtköy'deki Ü.A'ya ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek evde soğutma çalışması yapıldı.

        Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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