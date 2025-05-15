Bilecik'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Kurtköy'deki Ü.A'ya ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek evde soğutma çalışması yapıldı.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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