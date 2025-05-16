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        Bilecik'te üreticilere 250 bin çilek fidesi dağıtıldı

        Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 250 bin çilek fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:40
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        Bilecik'te üreticilere 250 bin çilek fidesi dağıtıldı
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        Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 250 bin çilek fidesi dağıtıldı.

        "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında, merkez ile Pazaryeri, Bozüyük, Söğüt ve Osmaneli ilçelerine bağlı köylerdeki çiftçilere verilen "albion" cinsi fideler, yaklaşık 45 gün sonra hasat edilecek.

        Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Ulupınar köyündeki dağıtıma Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri ile katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, kentte ortalama 450 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

        Kentin önemli bir tarım şehri ve Marmara Bölgesi'nin mutfağı konumuna geldiğini işaret eden Vali Aygöl, şöyle konuştu:

        "Çilek, ilimizde yeni bir ürün. Bugün itibariyle geldiğimiz aşamada memnuniyet verici. İlk dikim yapıldığında 'albion' cinsi yediveren çilek dekar başı 1200-1250 kilogram ürün verirken 4 sene üst üste ürün alınabiliyor ve dördüncü senesinde bu 5 tonu bulabiliyor. Geçen sene itibariyle ilimizde 160 tonluk çilek üretimi yaptık."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da yaklaşık 4 yıl önce il geneli deneme şeklinde başlattıkları çilek üretiminin bugün itibariyle 450 dekara kadar çıkarttıklarını bildirdi.

        Çilek üreticisi Yalçın Nar da 2016 yılında eşinin tavsiyesi üzerine tecrübeleri olmadan hobi bahçesi olarak çilek yetiştiriciliğine başladıklarını belirterek, ürünlerini Bilecik veya Bursa'daki pastanelere göndermeye başladıklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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