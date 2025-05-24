Türkiye şampiyonu tekvandocu Ebrar, babası tarafından davul zurnayla karşılandı

Adana'da 6-8 Mayıs'ta düzenlenen Ortaokullararası Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 51 kilogramda altın madalya kazanan Ebrar Çakır, memleketi Bilecik'te babası tarafından davul zurnayla karşılandı.

Baba Faik Çakır, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki kızı Ebrar Çakır'a, Türkiye Tekvando Federasyonunca düzenlenen şampiyonada birinci olduğu takdirde Bilecik'te onu davul zurnayla karşılayacağına dair söz verdi.

Çakır, şampiyonada kendi kategorisinde birinciliği elde eden kızını, kentteki Pelitözü Gölpark'ta davul zurnayla karşıladı.

Emniyet 11 Spor Kulübü sporcusu Ebrar Çakır, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır tekvandoyla ilgilendiğini söyledi.

Bu spora kuzenlerinden görerek başladığını anlatan Çakır, "Türkiye şampiyonu olup emeklerimin karşılığını almak gurur verici. Kendimle gurur duydum. Aileme de bu mutluluğu yaşattığım için çok mutluyum. Şimdi hedefim, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Faik Çakır da kızının şampiyon olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ebrar ve antrenörümüz gerçekten büyük başarı elde etti. Ben de sözümü tuttum. Ailecek gururluyuz. İnşallah bu daha başlangıç. Desteğimiz her zaman sürecek." diye konuştu.