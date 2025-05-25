Osmaneli'nde anız yangını söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi'nde çıkan anız yangını orman yangın ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Bilecik’in Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi'nde çıkan anız yangını orman yangın ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Camikebir Mahallesi Karasu Mevkinde tarlada henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı anız yangını başladı.
Yangını gören vatandaşlar 112'ye haber verdi.
Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin anında müdahalesiyle anız yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Meydana gelen yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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