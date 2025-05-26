Bilecik'te sağanak ve fırtına etkili oldu

Aynı mahallede 500 Evler Sitesi Marmara Caddesi'nde de ağaç devrilirken, bir apartmanın çatısından parçalar uçtu.

Bilecik'te etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kurulu çadırlar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi yaralandı.

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