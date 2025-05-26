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        Bilecik'te sağanak ve fırtına etkili oldu

        Bilecik'te etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kurulu çadırlar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:56
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        Bilecik'te sağanak ve fırtına etkili oldu
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        Bilecik'te etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kurulu çadırlar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi yaralandı.

        Öğle saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstiklal Mahallesi'nde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" nedeniyle kurulan çadırlar, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

        Çadır altında kalarak hafif yaralanan görevli, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Beşiktaş Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde ise devrilen ağaç, park halindeki araca zarar verdi.

        Aynı mahallede 500 Evler Sitesi Marmara Caddesi'nde de ağaç devrilirken, bir apartmanın çatısından parçalar uçtu.

        İtfaiye ekipleri ağaçları keserek yolu ulaşıma açtı. Kentte fırtına sebebiyle yaşanan olumsuzluklar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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