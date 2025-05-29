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        Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:39 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:39
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        Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman başkanlığında yapıldı.

        Pazaryeri Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, birliğin faaliyetleri ve önümüzdeki dönem planları ele alınırken, genel kurulun ardından encümen üyeliği seçimleri de gerçekleştirildi.

        Yapılan seçimlerde İl Genel Meclisi üyeliklerine Ekrem Yunak ve Mayir Küçük seçilirken, muhtar temsilcileri olarak Karaköy Muhtarı Adem Açık ve Gümüşdere Köyü Muhtarı Sedat Ceylan encümen üyeliğine seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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