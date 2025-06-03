Toyota, Bilecik'te bir okula otomobil hibe etti

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Bilecik'te öğrencilerin gelişen teknoloji eğitimi alarak bilgi ve becerilerini artırması amacıyla bir okula otomobil hibe etti

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mesleki teknik eğitime destek amacıyla, öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen Toyota, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümüne sıfır kilometre otomobil hediye etti.

Öğrencilerin mesleki eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hibe edilen araç ve çeşitli motor parçalarının Sakarya'daki Toyota fabrikasından okul müdürlüğüne teslim edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin uygulama çalışmaları açısından büyük öneme sahip olan bu hibe dolayısıyla sanayi sektörü ile meslek okullarımızın iletişim ve dayanışma içerisinde olmasının, mesleki eğitimin gelişmesi açısından çok önemli. Son yıllarda motorlu araçlar teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ve bu doğrultuda üretilen farklı tiplerdeki şanzımanların öğrenciler tarafından incelenmesi ve uygulamalı derslerde kullanılması için otomatik şanzıman, 3 silindirli atmosferik motor, 4 silindirli atmosferik motor, 4 silindirli hibrid motor ile akü ve 3 adet AKS hibe olarak verilmiştir."