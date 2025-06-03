GÜNCELLEME - Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü

Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan özel bir firmaya ait eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

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