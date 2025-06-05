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        Bilecik'te hayvan pazarında kurbanlıklara gebelik testi

        Bilecik'te kurulan pazarda gebe hayvanların satışını engellemek amacıyla kurbanlıklara ultrasonla muayene yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:32 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:32
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        Bilecik'te hayvan pazarında kurbanlıklara gebelik testi
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        Bilecik'te kurulan pazarda gebe hayvanların satışını engellemek amacıyla kurbanlıklara ultrasonla muayene yapılıyor.

        TOKİ'de kurulan canlı hayvan pazarında kontrollerde bulanan Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, yaptığı açıklamada, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık hayvan alışverişini yapması amacıyla çalışmalarını sürdüren ekiplerin, pazar alanında herhangi olumsuz ve uygunsuz bir duruma izin vermediğini kaydetti.

        İl dışından gelen hayvanların nakil belgesi ve pasaportlarının kontrol edildiğini aktaran Sönmez, "Seyyar ultrason cihazı ile gebelik testi yapıyoruz. Kurbanlık vasfını kazanmamış hayvanların satışına izin vermiyoruz. Bilecik'e çevre illerden herhangi bir hastalıklı hayvan girişini önlemek adına da kontroller devam ediyor. Tarım İl Müdürlüğündeki ekiplerle koordineli şekilde çalışıyoruz. Kurulan bir komisyon var. Komisyon sadece pazar alanı değil kesim yerleri ve diğer noktalarda gerekli denetim ve kontrolleri yapıyor. Özellikle il dışından gelen ve geçen bütün hayvanlara yönelik belgeler titizlikle kontrol ediliyor." ifadesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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