Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te flyboard gösterisi yapıldı

        Bilecik'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Gölpark Fest" kapsamında su üzerinde flyboard gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:17 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te flyboard gösterisi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Gölpark Fest" kapsamında su üzerinde flyboard gösterisi gerçekleştirildi.

        Bilecik Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Pelitözü Göleti'nde düzenlenen organizasyonda flyboard sporcusu Uğur Piro gösteri yaptı.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gazetecilere, festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Pelitözü Göleti'nde Bileciklilerin keyifli vakit geçirmesi adına pek çok tesisin bulunduğunu anlatan Sözer, şunları kaydetti:

        "Burada yıl boyunca çeşitli etkinlikler yapılmakta. Bunlardan biri de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gölpark Fest. Halkımız çok güzel rağbet gösterdi. Çeşitli organizasyonlar, yöresel ürün tadımları, konserler ve etkinlikler var. Güzel geçiyor. Halkımızın memnuniyetini gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Organizasyon, yarın gün boyu sürecek çeşitli etkinliklerin ardından ödül töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te öğrencilere "Eğitim Başarı Ödülü" verildi
        Bilecik'te öğrencilere "Eğitim Başarı Ödülü" verildi
        Bilecik'te çocuklar hünerlerini sergiledi
        Bilecik'te çocuklar hünerlerini sergiledi
        Bilecik'te şehitler için pilav dağıtıldı
        Bilecik'te şehitler için pilav dağıtıldı
        Bilecik Valisi Sözer, "huzur ve güven" uygulamasına katıldı
        Bilecik Valisi Sözer, "huzur ve güven" uygulamasına katıldı
        Bilecik'te "atık yağ ve pil toplama" kampanyası
        Bilecik'te "atık yağ ve pil toplama" kampanyası
        Bilecik'te devrilen tır ulaşımı aksattı
        Bilecik'te devrilen tır ulaşımı aksattı