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        Bilecik'te doğaseverleri buluşturan "Gölpark Fest" sona erdi

        Bilecik'te Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Kamp Karavan Derneği koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen "Gölpark Fest" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 23:23 Güncelleme: 15.06.2025 - 23:23
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        Bilecik'te doğaseverleri buluşturan "Gölpark Fest" sona erdi
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        Bilecik'te Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Kamp Karavan Derneği koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen "Gölpark Fest" sona erdi.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile beraberindekilerin Pelitözü Göleti'ne yaklaşık 200 sazan bırakmasıyla başlayan etkinlik, doğaseverleri bir araya getirdi.

        Organizasyonun devam ettiği 3 gün boyunca su üzerinde flyboard gösterisinin yanı sıra pek çok dalda spor yarışmaları, çocuklar için oyunlar, karavan fuarı ve yöresel ürün tanıtımları gerçekleştirildi.

        Festivalin son gününde ise turna balığı avı yarışması, doğa yürüyüşü, plaj voleybolu turnuvası, uçurtma şenliği, tekne turu ve pilav ikramı yapıldı.

        Bilecik Kamp Karavan Derneği Başkanı Figen Çetin, AA muhabirine, Pelitözü Göleti'nde 3 gün süren Gölpark Fest'i Bilecik Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle organize ettiklerini anlattı.

        Etkinlik boyunca çeşitli aktiviteler ve konserlerin düzenlendiğini ifade eden Çetin, "Yaklaşık 80 bin kişinin katılımıyla güzel bir kamp festivali oldu. Üçüncüsünde 160 bini hedefliyoruz. Çevre illerden kamp için gelen oldu. Karavan firmalarının destekleriyle fuar yaptık. Kamp karavana ilginin artmasıyla üye sayımız giderek artıyor. Her yıl daha da büyüyerek festivalimiz devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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