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        Söğüt Eğitim-Spor Festivali başladı

        "Söğüt Eğitim-Spor Festivali" (Söğüt-Esfest), Bilecik'in Söğüt ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:42
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        Söğüt Eğitim-Spor Festivali başladı
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        "Söğüt Eğitim-Spor Festivali" (Söğüt-Esfest), Bilecik'in Söğüt ilçesinde başladı.

        Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda organize edilen etkinlikte, festival meydanına Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 'geleneksel oyunlar tırı' konuşlandırıldı.

        Görevlilerce alana kurulan stantlarda, Bilecik ve ilçelerinden gelen çocuklar, "halat çekme", "mas güreşi", "mangala", "oniki taş", "kale" ve "çemberbaz" gibi geleneksel oyunları oynadı.

        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, gazetecilere, geleneksel oyunlar tırını ilçede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Durgut, "Burada Söğüt'ün tarihi misyonuna uygun olarak, Orta Asya'dan beri gelen bizim geleneksel Türk çocuk oyunlarımızın birer standını açtık ve çocuklarımıza sunduk. Hem bu oyunları hem de geçmişimizi öğreniyorlar." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de organizasyona yoğun ilgi olduğunu dile getirdi.

        Gençlere geleneksel oyunları tanıtmayı amaçladıklarını anlatan Demir, "Burada dedelerimizin, babalarımızın geçmişte oynadıkları oyunları gençlerimize göstermeyi, böylece geçmişimizi tanımalarını istiyoruz. Bu kapsamda elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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