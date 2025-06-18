Bilecik'te "kahverengi kokarca" ile mücadele çalışması

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal üretimi tehdit eden "kahverengi kokarca" ile mücadele kapsamında Samuray arısı doğaya salındı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kahverengi kokarcanın, özellikle fındık, elma, şeftali gibi ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerine ciddi zarar verdiği kaydedildi.

Son yıllarda başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yayılım gösteren zararlıların, üreticilerin için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde, 2024 yılı kasım ayında kahverengi kokarca tespiti yapılmış olup, bu kapsamda 15 farklı lokasyonda haftalık tuzak takibi sürdürülmektedir. 2025 yılı entegre mücadele çalışmaları çerçevesinde, Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda üretilen Samuray arısı türü parazitoitlerin doğaya salımı gerçekleştirilmiştir. Samuray arısı salımı, merkez ve Osmaneli ilçelerinde belirlenen 8 farklı lokasyonda yapılmış, toplamda 18 tüp ve 1008 adet Samuray arısı doğaya bırakılmıştır. Bu uygulama, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevre ve insan sağlığını korumayı hedeflemekte, aynı zamanda biyolojik dengeyi gözeten entegre mücadele anlayışını desteklemektedir."