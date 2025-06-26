Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gece de devam eden müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

Gölpazarı Dokuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

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