Bilecik'te sunta yüklü dorse yandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sunta yüklü tırın dorsesi yandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sunta yüklü tırın dorsesi yandı.
Osmaneli-İznik kara yolu Çerkeşli köyü Gölet mevkisinde seyir halindeki yabancı plakalı sunta yüklü tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekerek durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonrasında dorse kullanılamaz hale geldi.
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