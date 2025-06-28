Bilecik'te sunta yüklü dorse yandı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangını söndürdü.

Osmaneli-İznik kara yolu Çerkeşli köyü Gölet mevkisinde seyir halindeki yabancı plakalı sunta yüklü tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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