Bilecik'teki orman yangınlarından etkilenenler için konteynerler kuruluyor

Sakarya'da başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için konteynerler kurulmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden sürece ilişkin bilgi alan Vali Faik Oktay Sözer, söz konusu alanlardaki altyapı hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Yangınlardan etkilenen hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğinin altını çizen Sözer, "Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı devletimizin güvencesi altındadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Devlet tüm imkanlarıyla sahada ve vatandaşın yanında." ifadesini kullandı.

İncelemede Sözer'e, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş eşlik etti.