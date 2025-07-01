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        Bilecik'teki orman yangınında 362 jandarma personeli görev yaptı

        Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınlarında 362 jandarma personeli görev yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:40 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:40
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        Bilecik'teki orman yangınında 362 jandarma personeli görev yaptı
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        Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınlarında 362 jandarma personeli görev yaptı.

        Gölpazarı ve Osmaneli ilçesindeki yangında, Bilecik, Bursa ve Eskişehir İl Jandarma ile Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığına bağlı personelin, 5 gün boyunca can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yaptığı bildirildi.

        Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı komutasında Bilecik ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü ile Bursa Jandarma Özel Harekat bölüğü olmak üzere 362 jandarma personeli bölgede ggüvenliği sağladı.

        Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyü bağlısı Kaşıkçı'da jandarma personeli çocuklarla yakından ilgilenerek, oyuncak hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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