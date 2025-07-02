Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bilecik'in İnhisar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Çayköy Karadere mevkisinde tarımsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede nar bahçelerine sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, yangını seralara sıçramadan kontrol altına aldı.
Kaymakam İrem Ayşegül Çetin ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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