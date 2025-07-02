Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaymakam İrem Ayşegül Çetin ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu.

İlçeye bağlı Çayköy Karadere mevkisinde tarımsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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